Anzeige: Hexenzinken lädt zum Güggelifescht

Güggeli rund um die Uhr

Der Legende nach ernähren sich nicht wenige Besucher von Samstag bis Montag ausschließlich von Güggeli. Was im Gründungsjahr des Zinkens 1959 als Sommernachtsfest begann, hat sich zum berühmtesten Fest in Gündenhausen entwickelt. Sogar eine eigene Internetseite inklusive eigener E-Mail-Adresse besitzt der dreitägige Festschmaus – selbstredend eines der bedeutendsten Vereinsfeste in ganz Schopfheim.

Seit 65 Jahren

Die Rede ist heutzutage vom „Original Güggelifescht“. Dabei schwelte und rauchte auf dem Vereinsareal vor 65 Jahren gerade mal ein Minigrill, der ganze drei Güggeli fasste. Irgendwas haben die Organisatoren richtig gemacht, denn die Bratstationen wurden größer und zahlreicher. Mittlerweile laufen zwei Holzofengrills auf Hochtouren, um mehrere hundert hungrige Gäste zu erfreuen.