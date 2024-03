Anzeige: Hier lebe ich gern: Efringen-Kirchen

Einen wichtigen Stellenwert nimmt nach wie vor der Weinbau ein. Auf rund 200 Hektar wird in der Reblandgemeinde Weinbau in guten Lagen betrieben. Die Weine spiegeln das Markgräfler Lebensgefühl wider. Neben der größten Genossenschaftskellerei im Markgräflerland, den Markgräfler Winzern, deren Lagen sich von Grenzach-Wyhlen im Süden bis vor die Tore Freiburgs erstrecken, gibt es in der Gesamtgemeinde noch sieben Weingüter. Ob Kellerei oder privat geführte Weinbaubetriebe, alle zeichnet das Streben nach Qualität aus. Zahlreiche Auszeichnungen für edle Kreszensen auf regionaler und nationaler Ebene bestätigen das. Wer sich über den Weinbau und die Sortenstruktur bei einer Wanderung informieren will, dem sei ein Besuch des Weinlehrpfads empfohlen.

8800 Einwohner

1942 wurden die beiden Dörfer Efringen und Kirchen zu einer Gemeinde zusammengelegt. 32 Jahre später, am 1. Oktober 1974, wuchs die Gemeinde nochmals beträchtlich, als im Zuge der Gemeindereform acht umliegende Ortschaften hinzukamen.

Heute hat die Gemeinde Efringen-Kirchen knapp 8800 Einwohner, wobei rund 3700 Bürger im Zentralort Efringen-Kirchen leben. Die Gemeinde wächst behutsam. Bereits fertig erschlossen ist das neue Wohnbaugebiet „Brühl“ am südwestlichen Ortsrand Egringens. 13 Bauplätze umfasst das kleine Gebiet. Ähnlich groß mit zwölf Bauplätzen ist das neue Wohnbaugebiet „Mittlerer Weg“ in Huttingen, während in Kleinkems im Bereich Alte Weinstraße in einem Mischgebiet fünf Bauplätze angeboten werden.