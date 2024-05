Die gut 2500 Einwohner in Eimeldingen profitieren von der Lage der Gemeinde im südlichen Markgräflerland. Der Ort liegt landschaftlich schön und bietet verschiedene Möglichkeiten für Aktivitäten in der Freizeit. Zugleich ist die Verkehrsanbindung gut. Vor allem ist die Infrastruktur für die Versorgung der Gemeinde gegeben. In einer Umfrage haben wir uns umgehört: Wie sehen Sie ihren Heimatort?