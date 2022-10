Anzeige Hilfe im Trauerfall

Empfehlenswert ist es, zu Lebzeiten festzulegen, ob später eine Körperbestattung oder eine Einäscherung erfolgen soll, damit den Angehörigen diese Entscheidung in der Zeit der Trauer abgenommen wird. Die Urnenbestattung als Folge der Feuerbestattung wird in Deutschland immer öfter gewählt. Ein Grund dafür sind auch alternative Möglichkeiten, die Urne beizusetzen.

Die einfachste Form ist das Rasengrab. Bei der Bestattung im Blumengarten wird die Urne des Verstorbenen auf einer besonders gestalteten, mit Stauden und immergrünen Pflanzen angelegten Fläche beigesetzt. Bei einer Waldbestattung wird sie an einem Baum in einem dafür vorgesehenen Bestattungswald beigesetzt. Bei einer Bestattung in einem Kolumbarium kommt die Urne einer verstorbenen Person in eine Urnenwand. Die Nische wird im Anschluss mit einer Platte fest verschlossen. Kolumbarien befinden sich auf Friedhöfen, in Kirchen oder sind Teil eines Krematoriums. Bei einer Mensch-Tier-Bestattung können die Urnen eines Menschen und seines geliebten Haustiers gemeinsam bestattet werden. Dies ist in Deutschland nur auf speziell ausgewiesenen Friedhöfen möglich.