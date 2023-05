Anzeige Hochkarätiger Renntag am Sonntag

Im internationalen Fahrerfeld ist in diesem Jahr auch wieder Joachim Reimann aus Neuenburg-Grißheim vom veranstaltenden MSC Schopfheim mit seinem Schweizer Beifahrer Martin Betschart aus Illgau im Moutatal mit dabei. Nach dem derzeitigen Meisterschaftsstand liegen Reimann / Betschart nunmehr auf dem vierten Platz.

Dass der Motocross-Gespannsport nicht nur eine reine Männerdomäne ist, beweist Celina Jahn als Beifahrerin. Die ehemalige Leichtathletin wurde mit Patrick Hengster im vergangenen Jahr DMSB-Pokalsiegerin.

Lokalmatadore am Start

Wie Grässlin weiß, versprechen auch die zwei Rennläufe zur internationalen deutschen Quad-Meisterschaft Spektakuläres. Hier sind neben nationalen Größen auch einige ausländische Quad-Piloten aus Polen, Tschechien, den Niederlanden, Belgien und Dänemark im 30er Teilnehmerfeld in Schopfheim am Start. Bei den Solofahrern in der Open-Klasse um Punkte zur baden-württembergischen ADAC/DMV-Open-Motocross-Pokal-Meisterschaft sind Fahrer ab 16 Jahren auf Zwei- beziehungsweise Viertaktmotorrädern von 125 bis 650 Kubikzentimeter startberechtigt. Bei insgesamt elf Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg ist Schopfheim die vierte diesjährige Station der Meisterschaftsrunde.

In dieser dritten Wettkampf-Kategorie am Sonntag sind einige Lokalmatadoren des MSC Schopfheim und aus der Regio am Start, etwa Nico Hug aus Steinen, Dennis Bahr aus Zell, Silas Muchenberger aus Inzlingen, Moritz Fehrenbacher aus Kandern-Feuerbach, Marco Sutter aus Bad Säckingen-Harpolingen, Lukas Ehmann aus Kandern, Martin Hauser aus Ettenheim sowie Markus Merz aus Schönau – alles Nachwuchspiloten vom MSC Schopfheim. Mit Nico Turturro aus Schopfheim sowie Maik Teckenburg aus Murg werden weitere Piloten aus der Regio an den Start gehen.

Rennläufe

Die Rennen finden allesamt auf dem so genannnten „Dossenbacher Ring“, einem 1710 Meter langen Kurs rund ums Vereinsheim des MSC, statt. 150 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag 21. Mai, mit den Trainingsläufen ab 8.30 Uhr. Der erste Rennlauf in der Open-Klasse startet nach der Mittagspause um 13.15 Uhr. Zuvor wird um 12.50 Uhr der Schirmherr, Bürgermeister Dirk Harscher, die Veranstaltung offiziell eröffnen. Der erste Lauf für die Quad-Piloten ist um 13.50 Uhr, der für die Seitenwagen-Fahrer um 14.35 Uhr. Von 15.20 Uhr bis etwa 17.15 Uhr sind die zweiten Wertungsläufe angesetzt. Die Siegerehrung um 17.30 Uhr beim Vereinsheim bildet den Schlusspunkt des 56. ADAC-Motocross beim MSC Schopfheim.