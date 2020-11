Anzeige Hochzeit

lps/Bi. Ob auf einer Hochzeit ein Dresscode vorgegeben wird, hängt von der Entscheidung von Braut und Bräutigam ab. Wird einer vorgeschrieben, ist dieser in der Regel auf der Einladung zu finden. Der Dresscode gibt an, in welchem Stil sich die Gäste am Tag der Hochzeit kleiden sollen. Ihn zu ignorieren gilt ohne Zweifel als stillos, denn das Brautpaar möchte durch einen vorgegebenen Kleidungsstil erreichen, dass das Ambiente der Feier mit dem Erscheinungsbild der Gäste harmoniert. Zudem ist eine Art Kleiderordnung durchaus hilfreich für die Eingeladenen. Sie kann verhindern, dass der ein oder andere Gast vollkommen over- oder underdressed zu den Feierlichkeiten erscheint. Dem Brautpaar stehen bei der Wahl des Dresscodes verschiedene Stile zur Auswahl. Ein Klassiker ist unter anderem der Stil „Cocktail“. Wie der Name bereits verrät, sind für Frauen Cocktailkleider eine gute Wahl, obgleich mit der Bezeichnung ursprünglich „das kleine Schwarze“ gemeint war, also ein elegantes schwarzes Kleid, welches etwa knielang ist und durchaus Schulter und Dekolleté zeigen darf. Mittlerweile ist es ebenfalls gerne gesehen, wenn das Kleid eine andere Farbe aufweist. Eine für die Gäste wesentlich schwerere Kleidervorgabe ist der Dresscode „Cut“, zu deutsch „Schnitt“. In diesem Fall wird von den Besuchern der Hochzeit erwartet, dass sie in einem Kostüm erscheinen. Dabei handelt es sich selbstverständlich nicht um Verkleidungen, sondern vielmehr um ein elegantes, aufwändiges Outfit, welches bei Frauen häufig aus enganliegenden Kleidern oder Rücken kombiniert mit einem Blazer besteht. Knie und Arme müssen dabei bedeckt sein, die Farbe schwarz ist zudem tabu. Erwünscht sind Pastelltöne beziehungsweise dezente Farben, auch Muster dürfen getragen werden. Die strengen Vorschriften reichen sogar bis zu den Füßen, welche demnach in geschlossenen Pumps zu stecken haben.