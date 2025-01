Anzeige: Holzversteigerung in Hauingen

Holz unter dem Hammer

Unter dem Auktionator – Ortsvorsteher Günter Schlecht – und der neuen Revierförsterin Theresa Faust kommen rund 101 Ster Buchenholz zum Anschlagspreis von 65 Euro je Ster und hundert Festmeter langes Brennholz zum Anschlagspreis von 70 Euro je Ster unter den Hammer. Tradition hat in jedem Fall der letzte zu versteigernde, der so genannte patriotische Ster, der tunlichst an einen Bürger aus dem Dorf gehen soll. Ausnahmen bestätigen die Regel: Schon mehrfach „landete“ der patriotische Ster bei einem auswärtigen Bieter.

„Bürger, Buure, Alemanne“, so begrüßt der Rathauschef das gut gelaunte Wäldervolk, zu dem sich erneut viel Prominenz aus Dorf, Stadt und Region gesellen wird.