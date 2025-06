Anzeige: Humantechnik feiert 40. Geburtstag

1989 kehrte Gerhard Sicklinger zurück in seine Heimatstadt Weil am Rhein. Zunächst siedelte Humantechnik an die Käppelinstraße 10. Als die Räume dort für die wachsende Firma zu klein wurden, siedelte sie 2002 mit Produktion, Verwaltung, Entwicklung und Serviceabteilung nach Märkt Im Wörth 25 um. Im Jahr 2006 erfolgte die nächste Erweiterung im hinteren Bereich des Firmenareals, auf dem sich heute das Lager befindet. Doch es dauerte nur wenige Jahre, bis das rasant wachsende Unternehmen erneut aus den Nähten platzte, weshalb 2017 ein größerer mehrgeschossiger Neubau realisiert wurde. Während die Versandabteilung im Erdgeschoss untergebracht ist, befinden sich im ersten Obergeschoss die Entwicklungs- und Serviceabteilung sowie die Marketingabteilung mit Fotostudio, in dem, wie Lorena Sicklinger sagt, die vielfältigen, hochwertigen Produkte der Firma für die sozialen Medien in Szene gesetzt werden. Im dritten Obergeschoss sind die Seminarräume, außerdem ist die französische Tochterfirma dort ansässig.

Vielfältig sind die Produkte und audiologischen Lösungen, die Humantechnik anbietet. Ob das Hauptprodukt, die drahtlose Signalanlage (lisa-signolux), Blitz- und Vibrationswecker, das aktuelle TV-Hörsystem Humantechnik earis-Baureihe mit dem kürzlich erschienenen Premiumprodukt „earisMAX mit Auracast features“, Ringschleifenverstärker, Telefone, Handys oder Hörverstärker, Kopfhörer, Lautsprecher und vieles andere mehr gehören dazu, um das Leben von gehörlosen und schwerhörigen Menschen barrierefrei zu machen.

Humantechnik entwickelt neben diesen zahlreichen Hilfsmitteln weitere qualitätsvolle Produkte, die beispielsweise in großen Räumen und Hallen, Seminarräumen sowie Kirchen, Stadien und Kinos für eine akustische Barrierefreihheit sorgen. Das heißt: Diese Großräume werden technisch so ausgestattet, dass mit entsprechenden Empfangsgeräten sowie auch übers Handy und über moderne Hörhilfen eine einwandfreie Übertragung und Tonqualität gewährleistet ist. Humantechnik ist vorne dabei, wenn es um die ständige Weiterentwicklung solcher audiologischer Lösungen geht. „Wir haben einen starken Erfinder- und Innovationsgeist“, sagt Lorena Sicklinger.