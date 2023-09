Anzeige Ihr Recht im Alltag

Erfahrene Rechtsanwälte empfehlen allen Verkehrsteilnehmern: „Sobald man mit einem konkreten Tatvorwurf schriftlich konfrontiert wird, also wenn man eine Anhörung oder einen Bußgeldbescheid/Strafbefehl erhält, sollte man sich sofort fachkundig beraten lassen.“ Auch der beste Anwalt kann kaum mehr etwas erreichen, wenn die Einspruchsfrist versäumt oder bereits gravierende Fehler bei der ersten Äußerung gegenüber der Behörde gemacht worden sind.

Steuerberater kann helfen

So viel zu den Aufgaben des Anwalts. Hingegen haben Steuerberater - wie der Name schon sagt - die Aufgabe der Hilfestellung in Steuerangelegenheiten, zur Vertretung in finanzgerichtlichen Prozessen und zur Beratung in Sachen Betriebswirtschaft.

Die Aufgaben des Steuerberaters bestehen hauptsächlich in der vorausschauenden Beratung für eine optimale Steuergestaltung, in der Erstellung von Buchführungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen sowie der anschließenden Überprüfung von Steuerbescheiden und der Vertretung des Mandanten in Streitfällen mit dem Finanzamt oder vor dem Finanzgericht.

Im Gegensatz zu einer Gebühr, für die der Bürger einen besonderen Vorteil durch die Verwaltung erhält, handelt es sich bei der Steuer um eine Geldleistung, die generell erhoben und zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben verwendet wird. Die Steuer wird allen Personen auferlegt, die den Tatbestand der jeweiligen gesetzlichen Leistungspflicht erfüllen (Steuerpflichtige).

Die Abgabenordnung regelt das Besteuerungsverfahren an sich, beispielsweise wann und wie die Steuererklärung beim Finanzamt abzugeben ist, wie das Finanzamt den Steuerbescheid zu formulieren hat und welche Rechtsmittel gegen einen Steuerbescheid eingelegt werden können. Im Rahmen einer Finanzplanung nehmen sich die Steuerberater Zeit, um individuell zu beraten und die persönliche Steuerbelastung zu planen.