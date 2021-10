Anzeige Immobilien bewerten und sorgenfrei verkaufen

Deshalb gilt: Wer ein bezahlbares Haus entdeckt, sollte schnell zugreifen. So ist aber im gleichen Atemzug auch für Verkäufer der Zeitpunkt ideal, ihre Immobilie auf den Markt zu geben. Kredite sind äußerst günstig zu bekommen, und während der Coronakrise hatten die Menschen zudem kaum Gelegenheit, Geld auszugeben, es liegt auf der hohen Kante. Dazu kommt, dass Geldinstitute vermehrt dazu übergehen, so genannte Verwahrgelder auf Kapitalanlagen ihrer Sparer zu erheben, dabei wird auch die Freibetragsgrenze immer weiter abgesenkt. So bleibt oft nur der Weg, sein Kapital in einer Immobilie anzulegen. Zwar ist ein Immobilienverkauf nicht immer ein einfacher Weg, und es gilt die eine oder andere Klippe zu umschiffen, aber mit einem ausgewiesenen Fachmann an seiner Seite kann man sich den Verkauf sorgenfrei gestalten. Die erfahrenen Makler wissen, worauf es ankommt. Sie helfen bei der Erstellung von Expertisen, beim Zusammenstellen der notwendigen Verkaufsunterlagen und sind vor dem Notartermin ein unverzichtbarer Berater in Sachen Verkaufsvertrag. Nicht zuletzt kennen sie den regionalen Markt und können auch hier mit Rat und Tat zur Seite stehen.