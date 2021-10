Anzeige Immobilien bewerten und sorgenfrei verkaufen

Bezahlbarer Wohnraum ist ein knappes Gut. Ist aber ein begehrtes Gut nicht in ausreichender Menge verfügbar, und die Nachfrage ist groß, so sind steigende Preise die Folge.

Doch wer plant, eine Immobilien zu verkaufen, stellt sich die Frage: Wann ist angesichts immer noch steigender Preise der richtige Zeitpunkt, zu verkaufen?

Eine Antwort darauf gibt Thomas Abele. Der Weiler Immobilienmakler ist überzeugt: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“. Denn die Nachfrage ist groß, der Markt knapp, und das Geld ist billig.

Der Verkäufer kann derzeit also damit rechnen, gutes Geld für seine Immobilie zu bekommen. Hier ist der Immobilienmakler ein wichtiger Ansprechpartner. Er kennt den Markt und seine regionalen Besonderheiten.

Zunächst wird er sich ein Bild von der zu veräußernden Immobilie machen, ein Aufmaß erstellen und ein Wertgutachten anfertigen. „Es geht darum, einen reellen Wert der Immobilie zu ermitteln“, sagt Abele, damit am Ende der Verkäufer keine überzogenen Erwartungen hat. Dazu ist es wichtig, den Zustand des Gebäudes, der Heizung und der Ausstattung zu kennen. Auch solle man sehen, ob ein Investitionsstau vorhanden ist. Danach könne man einen marktgerechten Preis ermitteln.

Wenn mehrere Interessenten da sind, könne man sogar ein sogenanntes Bieterverfahren in Gang setzen, so dass am Ende noch ein höherer Preis für den Kunden erzielt werden könne. Doch damit ist die Aufgabe des Maklers noch nicht erledigt, er ist bei der Beschaffung der notwendigen Unterlagen behilflich, sorgt auch für einen Notartermin und ist schließlich bei der Übergabe der Immobilie dabei.

Das derzeit historisch niedrige Zinsniveau macht die Finanzierung von Immobilien zwar günstiger, sei bedingt aber auch, dass durch niedrige Zinsen andere Anlagemöglichkeiten weniger attraktiv werden. Als Folge wird mehr in Immobilien investiert, und die Preise am Markt nehmen durch die gesteigerte Nachfrage zu. Wer einen versierten Makler an seiner Seite weiß, kann sich dem Verkauf seiner Immobile sorgenfrei widmen, denn der Fachmann wird den Verkäufer in allen Fragen umfassend beraten und betreuen.