Anzeige: Immobilien Rösch in Haltingen

Umfangreich ist das Portfolio, das Rösch Immobilien anbietet. Ob Verkauf von Wohnungen, Einfamilienhäusern und gewerblichen Objekten, ob Vermietung von Wohnungen oder Hausverwaltung von Wohneigentum bis hin zu Mietverwaltungen erstreckt sich das Leistungsspektrum der Haltinger Immobilienfirma. Gerade der Bereich Hausverwaltungen ist in den vergangenen drei Jahren stark gewachsen. „Wir sind regional stark verwurzelt“, betont Denis Rösch mit dem Hinweis, dass der geschäftliche Schwerpunkt in der Region Weil am Rhein und Lörrach und in einem Umkreis von 15 Kilometern liegt. Besonders freut es den Geschäftsführer, der sich in der Branche einen guten Namen erarbeitet hat, dass viele Leute auf Empfehlungen sein Büro aufsuchen.