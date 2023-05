Anzeige Immobilien sorgenfrei verkaufen

Die Inflation in Deutschland ist im Herbst 2022 erstmals auf einen Wert von über zehn Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 70 Jahren, ein Ende der Preissteigerungen ist auch 2023 nicht in Sicht. Die maßgeblichen Treiber sind Energie und Nahrungsmittel. Haushalte mit geringeren laufenden Einkommen sind nach Einschätzung von Experten durch die Verteuerung von Gas und Öl sowie von Lebensmitteln überdurchschnittlich stark betroffen, denn anteilig müssen sie für Heizen und Essen besonders tief in die Tasche greifen. Viele Rentnerinnen und Rentner stehen dabei vor einem besonderen Dilemma: Ein Großteil ihres Vermögens ist in der eigenen Immobilie „eingemauert“.

Neue finanzielle Freiheiten - ohne Komplettverkauf der Immobilie

Diese Seniorinnen und Senioren sehnen sich in Zeiten stark steigender Preise nach mehr Liquidität, um im Ruhestand ihren Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Oder ihnen fehlt plötzlich das Geld für größere Renovierungen, den altersgerechten Umbau des Hauses oder eine energetische Sanierung. Die Lösung kann ein Teilverkauf der Immobilie sein. Er eröffnet Eigentümern neue finanzielle Freiheiten, ohne dass sie ihr Zuhause verlassen oder komplett verkaufen müssen. Beim Anbieter Engel & Völkers LiquidHome beispielsweise entscheiden die Eigentümer im ersten Schritt je nach benötigtem Kapital selbst, wie hoch der zu veräußernde Anteil sein soll, mehr Infos gibt es unter www.ev-liquidhome.de. Bis zu 50 Prozent des Immobilienwertes können ausgezahlt werden, mindestens aber 100.000 Euro. Im zweiten Schritt ermittelt ein unabhängiger und zertifizierter Gutachter den aktuellen Wert der Immobilie. Anders als bei anderen Modellen der Immobilienverrentung orientiert sich die Auszahlung also am Marktwert der Immobilie. Damit die eigenen vier Wände weiterhin wie gewohnt genutzt werden können, wird im dritten Schritt im Grundbuch ein Nießbrauchrecht eingetragen. Für die Nutzung des veräußerten Anteils wird eine monatliche Gebühr, ähnlich einer anteiligen Miete, an den Teilkäufer fällig.