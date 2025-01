Anzeige: Immobilien sorgenfrei verkaufen

Noch immer ist der Wohnimmobilienmarkt eher ein Käufermarkt. Das Objektangebot ist deutlich größer als auf dem Höhepunkt des Booms Mitte 2022. Auch die Preise haben seither teils deutlich nachgegeben. Ursächlich für diese Entwicklung sind die in kurzer Zeit deutlich gestiegenen Zinsen. Diese haben sich jetzt aber auf einem stabilen Niveau um drei bis dreieinhalb Prozent für zehnjährige Hypothekendarlehen eingependelt. Das Käuferinteresse steigt daher seit einigen Monaten wieder. Eigentümer sind gut beraten, die Dienste eines Immobilienprofis in Anspruch zu nehmen, um ihre Immobilie bestmöglich am Markt zu positionieren.