Anzeige Immobilien sorgenfrei verkaufen

Fazit: Durch einen deutlichen Anstieg der Anzahl der geschlossenen Kaufverträge im Jahr 2019 auf über 1300 wurde ein neuer Höchststand erreicht. 2020 sank die Anzahl wieder auf etwa 1100. Als möglicher Grund für den Rückgang könnte die Pandemie angesehen werden. Trotz der Schwankungen in der Anzahl der Kaufverträge stieg der erzielte Umsatz stetig an und erreichte mit 316 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Im Vergleich zu ganz Baden-Württemberg werden – gemessen an der Einwohnerzahl – im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft mehr als doppelt so viele Immobiliengeschäfte getätigt.

Das Preisniveau für Wohnbaugrundstücke in Lörrach stieg durchschnittlich um rund elf Prozent, in Inzlingen betrug der Anstieg 8,1 Prozent. Wie in den Vorjahren stellen Verkäufe von Wohn- und Teileigentum mit einem Anteil von fast 80 Prozent erneut das größte Segment des örtlichen Grundstücksmarktes der bebauten Grundstücke dar.