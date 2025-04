Anzeige: Immobilienmarkt im Burghof, Lörrach

Wer jetzt ein konkretes Objekt findet und das nötige Eigenkapital grundsätzlich beisammen hat, der sollte nicht länger zögern und bei der Bank eine Finanzierung durchrechnen lassen – statt vielleicht auf sinkende Zinsen oder weiter nachgebende Preise zu spekulieren. Zwar hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins zuletzt mehrfach gesenkt. Doch die Zinsen für Baufinanzierungen orientieren sich stark an den Renditen für (zehnjährige) deutsche Staatsanleihen. Diese sind jüngst deutlich nach oben geschnellt – eine Folge der milliardenschweren Schuldenpakete, die der Bund an den Finanzmärkten aufnehmen will. „Im Moment liegen wir mit den Top-Zinsen für Baufinanzierungen zwischen 3,5 und vier Prozent, aber gegen Ende des Jahres wird der Bauzins eher deutlich in Richtung vier Prozent tendieren“, sagt Karlin.