Weiter geht’s im Weideschuppen samt einer Festwirtschaft im Freien am Samstag. Der Handwerkerhock beginnt um 15 Uhr. Höhepunkt am Samstag dürfte der Brass-Abend sein, sind sich die Organisatoren sicher. Den Support, oder wie man in Sallneck sagt: das Aufheizen, übernimmt „Ald Medall“, ein siebenköpfiges Blasmusikensemble aus der Region. Den Hauptact bestreiten zu fortgeschrittener Stunde die „Brass Buebe“ aus Wehr. Die Truppe will sich derart ins Zeug legen, dass alle Latten am Schuppen wackeln.

Zum Musikfest am Sonntag kommen Gäste aus dem ganzen Umland. Die Musikvereine bieten ein buntes Programm aus Blasmusik-Klassikern, Märschen und Polkas sowie tonale Ausflüge ins Fach Rock, Pop und Schlager. Den Frühschoppen übernimmt der Musikverein Gresgen, gefolgt von Auftritten der Musikvereine Inzlingen, Tegernau, Wieslet und Malsburg-Marzell. Ab 18 Uhr starten der Rehbocktanz und eine Tombola.