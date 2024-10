Anzeige: In Zell wird Chilbi gefeiert

Tradition und frische Ideen

Mit Höhepunkten wie dem Chilbi-Konzert der Stadtmusik, dem bayerischen Gresger Frühschoppenkonzert und dem beliebten Chilbi-Markt wurde ein vielseitiges Programm organisiert, das Tradition und frische Ideen vereint. Den Auftakt bildet am Samstag das traditionelle Chilbi-Konzert der Stadtmusik Zell in der Stadthalle. Philipp Kaiser vom Führungstrio kündigt als verheißungsvolles Motto „Back to the 80s“ an. Neonfarbige Leggins, wilde Dauerwellen und der Zauberwürfel lassen grüßen.

Melodien der 80er-Jahre

Stadtkapellmeister Markus Götz habe ein vielversprechendes Musikprogramm zusammengestellt. Man darf laut Kaiser gespannt sein, auf die Melodien der 80er-Jahre und auf die Sängerin Agnes Waibel. Verraten lässt sich, dass die Solistin den Kulthit „Flash Dance – What a Feeling“ von Irene Cara zu Gehör bringen wird.