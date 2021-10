Anzeige Internationaler Tag älterer Menschen

Nach dem Leitsatz „Ambulant vor stationär“ wurde im Landkreis Lörrach ein flächendeckendes Dienstleistungsangebot aufgebaut.

Im Alter wird der Aktionsradius kleiner. Die Mobilität ist nicht mehr so ausgeprägt wie in jungen Jahren. Daher kommen der Wohnung und dem vertrauten sozialen Umfeld große Bedeutung zu. Durch minimale Veränderungen, kleine Hilfen und bauliche Anpassungen lässt sich der Wunsch, möglichst lange zu Hause selbstständig zu leben, meist erfüllen. Notruf, Pflege und Versorgung mit Mahlzeiten können von daheim aus bequem organisiert werden.

Eine Alternative ist Betreutes Wohnen in einer Wohnanlage. Betreute Wohnanlagen bieten barrierefreie, altengerechte Wohnungen mit Betreuungsservice. Bewohner schließen in der Regel zwei Verträge ab: einen Miet- oder Kaufvertrag für die Wohnung und einen Betreuungsvertrag mit Serviceleistungen.

Die Stadt und der Landkreis Lörrach wurden von dem verstorbenen Bürger Fritz Berger zu gleichen Teilen als Haupterben seines Vermögens eingesetzt. Um dem von Berger vorgegebenen Verwendungszweck gerecht zu werden, gründeten die Stadt und der Landkreis die Fritz-Berger-Stiftung als gemeinsame Sozialstiftung, die ihr Büro am Chesterplatz in Lörrach hat, wo auch der Pflegestützpunkt des Landkreises angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen Informationen zu Fragen der Pflege und Betreuung - auch in den kreiseigenen Einrichtungen.

Zum Internationalen Tag der älteren Menschen ruft auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) dazu auf, ältere Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortlichkeit und Vielfalt zu respektieren. Die Corona-Pandemie habe zu Rückschlägen in der Entwicklung von realistischen Altersbildern geführt. Ältere würden in der Pandemie häufig per se als Risikogruppe dargestellt. Das befördere eine einseitige Sicht auf ältere Menschen als Schutz- und Hilfebedürftige. Diese Sichtweise, so heißt es, sei angesichts der vielfältigen Lebenslagen älterer Menschen nicht zeitgemäß.

Die BAGSO setzt sich dafür ein, dass ältere Menschen auch in Krisenzeiten zu Wort kommen und gehört werden. Sie sollten in allen gesellschaftlichen Bereichen mitwirken und mitgestalten können.

Politik, Medien und Gesellschaft, so heißt es weiter, seien gefordert, die Vielfalt älterer Menschen sichtbar zu machen und in der öffentlichen Diskussion zu transportieren. Wörtlich: „Differenzierte Bilder vom Alter wirken der Diskriminierung entgegen und haben einen positiven Einfluss auf das Selbstbild. Sie unterstützen das Miteinander der Generationen und den Zusammenhalt der Gesellschaft.“