Anzeige: Johannimarkt in Grenzach

Nach einigen Jahren kehrt Familie Oguz mit Schuhen zurück. Neu dabei sind in diesem Jahr ein mobiler Scherenschleifer und ein Anbieter von Dresdner Baumstriezeln. Neben den Marktständen stehen an Johanni der gegenseitige Austausch und das Treffen im Fokus. Für das leibliche Wohl finden die Festbesucher auf der Marktmeile daher wie gewohnt die Stände von der Narrenzunft Grenzach mit Waffeln und Kuchen an der Ecke Winkelmatten. Familie Blubacher bietet vor ihrem Hof an der Hauptstraße Currywurst an. Der Foodtruck „Alpizza“ steht am gewohnten Platz, in diesem Jahr neu mit Pizza und Nudeln.