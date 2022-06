Kandern Jubiläum und Geschäftsübergabe

Die gelernte Industriekauffrau und Redakteurin, die seit mehr als sieben Jahren im Immobilienbüro als geprüfte Maklerin tätig ist, hat sich schnell in das für sie damals neue Metier eingearbeitet. Zum einen eignete sie sich durch „Learning by doing“ sowie durch ständige Fort- und Weiterbildungen das notwendige Rüstzeug an, zum anderen wurde sie von Helmuth Seiter bestens ins Immobiliengeschäft eingeführt.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und Verantwortung“, sagt die 50-Jährige, die breit aufgestellt ist und in ihrem Berufsleben vielfältige Erfahrungen gesammelt hat – unter anderem auch mehrere Jahre als Inhaberin eines Sportgeschäfts in Kandern. Diese Erfahrungen und das Wissen kommen ihr jetzt zugute, davon ist sie überzeugt. Dies zumal, da sie durch ihr ehrenamtliches Engagement im Vereinsleben und in der Kommunalpolitik auch über ein großes Netzwerk verfügt. Kaja Wohlschlegel war unter anderem als langjährige Vorsitzende der Hochtouristen, Vorstandsmitglied beim Werbering sowie Stadträtin. Und immer noch steht sie als Vorsitzende an der Spitze der Freien Wähler.