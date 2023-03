Anzeige Kachelöfen und Kamine

3. Klimaneutral heizen: Holz macht keine Schulden

Abgesehen vom direkten Sonnenlicht ist Holzenergie die natürlichste und umweltfreundlichste Wärmequelle: Holz macht keine „Schulden“ bei der Natur, denn es heizt CO2-neutral. Bei der Verbrennung in der Feuerstätte wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie beim Wachsen gebunden wurde.

4. Kombinierbar als Hybridsystem

Kachelöfen können gut mit einer Wärmepumpe oder einer Solarthermie-Anlage kombiniert werden. In einem Hybridsystem sorgen modulare Lösungen für einen umweltfreundlichen und zukunftssicheren Energiemix.

5. Gesunde Strahlungswärme

Die Kachelofen-Strahlungswärme besteht aus langwelliger Infrarotstrahlung: Die Muskulatur wird entspannt und der Organismus belebt, der Mensch fühlt sich besser.

6. Alternative Wärmespeicherung

Ofenkacheln strahlen nicht nur die Wärme optimal in den Raum ab, sondern speichern im Zusammenspiel mit dem Schamottkern im Inneren des Kachelofens Wärme gut und lange.

7. Saubere Raumluft erzeugen

Dank des hohen Anteils an Strahlungswärme wird mit Kachelöfen nicht die Raumluft erwärmt, sondern die Gegenstände und Menschen im Raum. So wird weniger Staub aufgewirbelt und die Luft nicht so trocken.

8. Feuer spürbar erleben & fühlen

Das Flammenspiel, das Holzknistern und die Wärme verbreiten Wohlfühlatmosphäre in der ganzen Wohnlandschaft .

9. Individuelles Wohndesign

Kachelöfen geben Räumen durch vielfältige Designmöglichkeiten bei Formen, Farben und Kachelgestaltung einen individuellen Charakter.

10. Von der Wertsteigerung profitieren

Der Bau oder Umbau eines Kachelofens macht die Immobilie für Käufer oder Mieter interessanter und steigert langfristig ihren Wert. (djd)