Anzeige: Kälte Klima Grässlin hat erweitert

Wenn es um Kälte- und Klimaanlagen geht, ist das Unternehmen Kälte Klima Grässlin im Gewerbegebiet Reutacker in Eimeldingen eine gefragte Adresse. Wie schnell und stark die prosperierende Firma unter der Leitung der beiden geschäftsführenden Gesellschafter Frank und Jochen Grässlin in den zurückliegenden Jahren gewachsen ist, zeigt sich auch an der deutlich vergrößerten Mitarbeiterzahl des Handwerksbetriebs. Diese beträgt nämlich inzwischen 50 Beschäftigte. Damit ist Kälte Klima Grässlin in dieser Branche zum zweitgrößten Betrieb in Südbaden avanciert.