Anzeige: Kälte Klima Grässlin hat erweitert

Die beiden Söhne traten ebenfalls in die Fußstapfen ihres Vaters und erhielten bei ihm das notwendige Rüstzeug. Frank Grässlin, heute 56 Jahre alt, lernte vor 40 Jahren den Beruf des Kältemechatronikers, studierte später an der Hochschule Karlsruhe und schloss erfolgreich das Studium als Ingenieur in Kälte- und Klimatechnik ab. Auch Jochen Grässlin, heute 52 Jahre alt, genoss vor 36 Jahren eine gründliche Ausbildung als Kältemechatroniker, die er ebenfalls im elterlichen Betrieb absolvierte. Danach bildete er sich weiter, machte den Meister und anschließend ein zweijähriges Studium, das er als Staatlich geprüfter Kälte-Klimasystemtechniker erfolgreich abschloss. Mit diesem fundierten Wissen ausgestattet, kehrte das engagierte Brüderpaar in den Familienbetrieb zurück, den es dann vor einigen Jahren übernahm und ihn sukzessive weiter ausbaute. Mit Marco Grässlin (24), Sohn von Frank Grässlin, der ebenfalls eine Ausbildung zum Kältemechatroniker im elterlichen Betrieb gemacht hat und in Karlsruhe derzeit noch ein Duales Studium im Fachbereich Kälte, Klima- und Umwelttechnik absolviert, steht die nächste Generation in den Startlöchern.