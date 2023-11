Anzeige: Kalter Markt in Schopfheim

Bunt, vielfältig und originell verspricht auch in diesem Jahr der Kalte Markt zu werden – weithin bekannt als „Chalte Märt“ und damit ein Anziehungspunkt der Markgrafenstadt für die ganze Region. Er findet am ersten Dienstag und Mittwoch im Dezember in der Schopfheimer Altstadt und auf dem Marktplatz statt – am Dienstag, 5. Dezember, von 9 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 6. Dezember, von 9 bis 18 Uhr.