Anzeige: Kanderner Städtlitag am 25. Mai

Kandern bietet etwas

„Kandern hat etwas zu bieten“, sagt Katja Weh mit Blick auf das umfangreiche Programm des diesjährigen Städtlitags, der unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Simone Penner steht. Eingeläutet wird der Kanderner Aktionstag bereits am Samstagabend auf dem Blumenplatz mit einem Bingo-Abend. Während um 18 Uhr der Werbering seine Cocktailbar und „Event Unikat“ seinen Bierbrunnen öffnen, können die Spielkarten gekauft werden. Offiziell beginnt das Bingo-Spiel, das im vergangenen Jahr auf viel Resonanz gestoßen ist, um 18.30 Uhr. Einkaufsgutscheine des Werberings gibt es dabei zu gewinnen.

Musikalisches Programm

Erlebnisreich startet am Sonntag der eigentliche Städtlitag. Während für 10 Uhr die Stadt Kandern in den Forsthausgarten zum Jazz-Konzert mit der Band „Jazz & Co“ einlädt, wird als Novum um 10.45 Uhr das Harmonika-Orchester Kandern die mit dem Chanderli eintreffenden Besucher am Bahnhof musikalisch begrüßen. Der Städtlitag zieht bekanntlich auch viele Leute an, von denen viele mit dem historischen Dampfzug in die Töpferstadt kommen. Die Werbering-Vorsitzende freut sich jedenfalls über die starke Werbewirksamkeit dieser Großveranstaltung.

Schlag auf Schlag wird den ganzen Tag über flotte Unterhaltung geboten, während ab 12 Uhr die gut 40 teilnehmenden Geschäfte ihre Türen öffnen und bei diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln, Schauen, Informieren und Shoppen einladen.