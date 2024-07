Anzeige: Kieswerk-Open-Air in Weil am Rhein

Eröffnet wird das Festival am 26. Juli mit der französischen Komödie „Es sind die kleinen Dinge“. Der Film erzählt mit liebevollem Blick von einem kleinen Dorf in der Bretagne, das sich mit viel Elan gegen die Bürokratie zur Wehr setzt. Tags darauf läuft der Klassiker „Der große Gatsby“, in dem Leonardo DiCaprio einen geheimnisvollen Millionär und Lebemann spielt.

Vom Publikum gewählt: „Der große Gatsby“

Der auf dem Buch von Francis Scott Key Fitzgerald basierende Filmklassiker ging als Sieger aus einer Publikumsabstimmung im Vorfeld des Kieswerk Open Air 2024 hervor. Am 28. Juli wird das Drama „One Life“ gezeigt. Inhalt dieses Streifens ist die Geschichte von Nicholas Winton, der kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs die Rettung von 669 Kindern aus der Tschechoslowakei organisierte. Mit „Wunderland: Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ ist am Folgetag eine Dokumentation über die größte Modelleisenbahnanlage der Welt in der Hamburger Speicherstadt zu sehen. Am 30. Juli wird das Drama „Das Zimmer der Wunder“ aufgeführt. Nachdem ihr Sohn durch einen Unfall ins Koma gefallen ist, beschließt seine Mutter, für ihn eine Liste mit den ihm zehn wichtigsten Dingen abzuarbeiten. „Kleine schmutzige Briefe“ läuft am 31. Juli. In dieser Komödie wird eine junge Frau verdächtigt, obszöne Schreiben an andere Bewohnerinnen einer Kleinstadt zu senden. Einen Tag später wird „Radical – Eine Klasse für sich“ gezeigt. Diese Mischung aus Drama und Komödie erzählt von einem Lehrer, der auf unkonventionelle Art an einer mexikanischen Grundschule in einem Problemviertel unterrichtet.