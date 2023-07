Anzeige Kieswerk Open Air in Weil am Rhein

Kino-Genuss, Musik und Kulinarik

Dieses über viele Jahre zur Weiler Tradition gewordene Open-Air-Kino wird durch musikalische Auftritte, ein umfangreiches kulinarisches Angebot und die Präsentation von Kunst ergänzt. Auch der Ort, an dem das Kieswerk Open Air stattfindet, ist besonders: Auf dem Gartengelände zwischen dem ehemaligen Mischwerk der früheren Kiesgrube und dem architektonisch bemerkenswerten „Landscape Formation One“ der Stararchitektin Zaha Hadid lassen sich in lauen Sommernächten sehenswerte Filme in einer besonderen Atmosphäre genießen.

Das Kieswerk Open Air zeigt auch in diesem Jahr elf Filme unterschiedlichster Genres. Los geht es am Donnerstag mit „Mamma ante Portas“. Die Handlung der Erfolgskomödie aus Frankreich: Jacqueline (Josiane Balasko) lässt ihre Wohnung renovieren. Sie will eigentlich mit ihrem Freund, Nachbarn und Liebhaber Jean (Didier Flamand) zusammenziehen. Doch daraus wird nichts und sie braucht vorübergehend eine neue Bleibe. Unterschlupf findet sie bei ihrer Tochter Carole (Mathilde Seigner) und ihrem Schwiegersohn Alain (Jérôme Commandeur), die gerade eine Paartherapie absolvieren.