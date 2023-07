Anzeige Kieswerk Open Air in Weil am Rhein

Klassiker des Horrorgenres: „Shining“ Foto: Warner Bros.

Jack hofft in der Abgeschiedenheit und Ruhe seine Schreibblockade zu überwinden und endlich sein Buch fertigstellen zu können. Sein Sohn ahnt, dass die Familie dort in der Einsamkeit etwas Furchtbares erwartet, doch das hält den Vater nicht davon ab, den Job anzutreten. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Passend zu der düsteren und harten Atmosphäre des Films tritt an diesem Abend auf der Band-Bühne vor der Filmvorführung und in der Filmpause die Weiler Heavy Rock Formation „Psylence“ auf. Die Band verbindet Einflüsse des Classic Rock, Hard Rock, Grunge aber auch härtere Spielarten wie Heavy Metal und progressive Passagen. Der charismatische Frontmann Tobi verleiht mit seiner beeindruckenden Stimme den häufig melancholischen aber auch hoffnungsvollen Texten Leben.