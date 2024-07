Anzeige: Künstlermarkt und Sommerfest bei Hügel

Die Firma Gartencenter und Gartenbau Hügel in Rümmingen, die immer wieder mit größeren Veranstaltungen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt, lädt für kommenden Samstag, 6. Juli, ab 12 Uhr mit Open End zu einem großen Künstlermarkt mit Sommernachtsfest ein. „Unser Gartencenter verwandelt sich an diesem Tag in ein riesiges Freiluftatelier“, sagt Claudia Hügel, die die Veranstaltung federführend organisiert. Es wird einiges an Unterhaltung, Musik, Feuerzauber, Vorführungen, Information, Kulinarisches und Geselligkeit geboten – und das bei freiem Eintritt.

Vielfältiges Programm

Das weitläufige Areal der renommierten Firma Hügel Gartenbau und Gartencenter auf dem Bruckrain an der Mühlenstraße 1 wird an diesem Tag zu einem großen, bunten Marktplatz. Fand die Veranstaltung früher an zwei Tagen statt, so darf sie aufgrund behördlicher Bestimmungen nicht mehr am Sonntag stattfinden. „Deshalb wird unser vielfältiges Programm in einen Tag hineingepackt“, sagt Claudia Hügel, die als Mitinhaberin für das Gartencenter, das Café sowie den Bereich Ausbildung verantwortlich ist, während ihr Mann Markus Hügel als Inhaber und Geschäftsführer vor allem den gesamten Grünbereich und die Baumpflege der von ihm 1992 gegründeten Firma leitet. Und als weiterer Inhaber und Geschäftsführer der 70 Mitarbeiter zählenden Firma, die schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, verantwortet Marius Abels den Garten- und Poolbau.