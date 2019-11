Anzeige Kulturzentrum Kesselhaus in Weil am Rhein

Unter Federführung des städtischen Kulturamts um dessen Leiter Tonio Paßlick entstand in den denkmalgeschützten Hallen der ehemaligen Seidenstoffweberei Schwarzenbach Anfang der 1990er-Jahre ein Kulturzentrum mit rund zwei Dutzend Künstlerateliers, Theater- und Konzertraum, Töpfer- und Bildhauerstudio, Kulturcafé, Proberäumen für Rockgruppen und dem Museum der Weiler Textilgeschichte. Gleichzeitig ging man seitens der Stadt und deren Wirtschaftsförderungs-Institution WWT um Wirtschaftsförderer Peter Krause daran, weitere Flächen für eine gewerbliche Nutzung auszustatten. „Das Kulturzentrum Kesselhaus hat also Charme als Standort von Gewerbe, Kunst, Kleinkunst, Theater, Tanz, Kunsthandwerk, Musik und vielen anderen Lebensbereichen“, sagt Paßlick.

Heute und morgen steht mit dem Kunsthandwerkermarkt ein Event besonderer Art an. „Dieser Kunsthandwerksmarkt gehört seit 28 Jahren zum Angebot des Kesselhauses“, erklärt Paßlick. Am heutigen Samstag um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Wolfgang Dietz den Traditionsanlass eröffnen. Er dauert dann an beiden Tagen bis 18 Uhr und bietet eine vielseitige Auswahl gehobenen Kunsthandwerks aus ganz Deutschland. Eveline Günther-Thietke hat mit ihrem Team wieder eine qualitativ anspruchsvolle Vielfalt an ausgesuchten Meistern des Kunsthandwerks für den traditionellen Markt im Kesselhaus, im Innenhof und in den Gängen der Ateliers zusammengestellt. Das Kulturcafé ist genauso geöffnet wie das Museum Weiler Textilgeschichte mit der neuen Sonderausstellung „Knopf dran! Eine Kulturgeschichte der Knöpfe“. Brigitte Wittkämper bietet Märchenstunden an.