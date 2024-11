Anzeige: Lichterfest in Schopfheim

Was wird geboten?

60 bis 70 Anbieter werden sich präsentieren, nahezu alle Geschäfte in der Innenstadt, entlang der Hauptstraße, in Adolf-Müller-, Scheffel- und Hebelstraße, am Viehmarkt und im Pflughof sind weihnachtlich dekoriert und geöffnet. Dazu werden rund 20 externe Schausteller kommen, die unter anderem Verpflegungsstände betreiben. Ums Abendessen muss sich an diesem Abend keiner kümmern: Von herzhaft bis süß und von fleischhaltig bis vegetarisch reicht das Essensangebot, das von Punsch und Glühwein begleitet wird. Bier aus eigener Brauerei bietet das Brauhaus Krone im Pflughof.

Musik liegt in der Luft

Natürlich gibt es auch eine musikalische Umrahmung: Auf der Bühne am Marktplatz wir die Band „Zitlos“ spielen, auf einer Bühne an der Kreuzung Feldbergstraße heißt es „Chill and Dance“, in der Scheffelstraße vor dem Café S 7 wird „Son como son“ den Besuchern an diesem stimmungsvollen Adventsabend mit lateinamerikanischen Klängen einheizen. Das Radio Freies Wiesental präsentiert sich auf dem Pflughof. Stündliche Tanzaufführungen der Gruppe „Move Dancebase“ werden die Gäste unterhalten.