Anzeige Live-Night in Schopfheim

Das sagen für die Veranstalter aus dem Wirteverein Schopfheim Hans Glöggler von „Glöggers Restaurant am Viehmarkt“ und Tesfaldet „Tessy“ Reda vom „ Café Tesnaz“. „Schopfheim tanzt“ ist also wieder angesagt - und das schon zum 16. Mal. 2005 hatten sich die örtlichen Gastwirte, der Gewerbeverein und in der Region bestens bekannte Bands und Interpreten erstmals zusammengetan und gleich einen durchschlagenden Publikumserfolg gelandet. Und in den folgenden Jahren ebenfalls eingeladen, immer am ersten Samstag im August, zumindest bis Corona zwei Jahre lang für ein Aussetzen sorgte.

„Nachdem sich bei diversen Festen und Veranstaltungen in Schopfheim und Umgebung nach dem Wegfall der Corona-Einschränkungen ein enormer Besucherandrang feststellen lässt, rechnen auch wir mit sehr großer Resonanz“, so Hans Glöggler und „Tessy“ Reda. Beide Gastronomen weisen aber auch auf den besonders guten Ruf der „Live Night“ als stilvollen Sommer-Event in der bekanntermaßen idyllischen Schopfheimer Innenstadt hin. „Die Live-Night ist die wohl schönste Veranstaltung in Schopfheim“, sagt Tesfaldet Reda.