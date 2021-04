Anzeige Lörrach-Brombach im Portrait

Hier gilt auch: „Denk Global – Kauf Lokal“. Besonders zu unterstützen gilt es die noch vor Einbruch der Pandemie neu eröffneten Betriebe. Das Floristik-Fachgeschäft „Blumen am Schlössle“ wertet Herzog als „echten Gewinn“. Neu sind ebenfalls „Cays Eiscafé“, „Okus Einrichtungen“ an der Schopfheimer Straße, „Seelenspiel Tattoostudio“ an der Lörracher Straße und – bereits seit 2019 – „Brautmode Lacely“ an der Römerstraße. Ebenfalls 2019 wurde an der Mulsowstraße die Hausbrauerei Mülhaupt wiedereröffnet. Neu ist auch das Fahrradgeschäft „Fahrlos“ an der Hofmattstraße.