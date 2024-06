Anzeige: Mappach feiert Jubiläum: 1150 Jahre alt

Die Mappacher Dorfgemeinschaft ist startklar und will sich am kommenden Sonntag von 11 bis 19 Uhr als vorzüglicher Gastgeber präsentieren, wenn der Efringen-Kirchener Ortsteil Jubiläum feiert. Vor 1150 Jahren wurde das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. Und dieses Ortsjubiläum wird zünftig gefeiert. Nach dem Neujahrsempfang am 1. Januar, dem Festakt am 13. April sowie einem Kirchenkonzert am 21. April ist der „Tag des offenen Dorfes“ am Sonntag ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres.

„Die Einwohner freuen sich auf das Fest und auf viele Besucher aus der gesamten Gemeinde und der Region“, sagt Mappachs scheidender Ortsvorsteher Helmut Grässlin und fügt hinzu: „Wir werden uns von unserer besten Seite zeigen.“