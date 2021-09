Anzeige Markgräfler Musikherbst

Klaviergenuss pur steht bei dem Konzertabend am Sonntag, 26. September, auf dem Programm: Karina Cveigoren und Ada Heinke spielen auf historischen Instrumenten im Bad Krozinger Schloss Mozart, Beethoven und Schubert. Liebhaber von Blasmusik kommen am 29. September in der Kirche St. Cyriak in Sulzburg auf ihre Kosten. Hier spannt das Hornquartett German Hornsound (Christoph Eß, Sebastian Schorr, Stephan Schottstädt und Timo Steininger) mit Werken von Joseph Haydn bis Richard Wagner einen musikalischen Bogen durch das 18. und 19. Jahrhundert. n Die Konzertreihe: Freitag, 24. September, 19.30 Uhr, Martinskirche Müllheim (Vorverkauf Tourist Information Müllheim, Tel. 07631/801500); Samstag, 25. September, 19 Uhr, Stubenhaus Staufen (Vorverkauf Tel. 0761/4968888); Sonntag, 26. September. 19.30 Uhr, Schloss Bad Krozingen (Vorverkauf Schlosskonzerte Bad Krozingen, Kulturamt, Basler Straße 10, Tel. 07633/407164 und Buchhandlung Pfister 07633/3487); Mittwoch, 29. September, 20 Uhr, St. Cyriak Sulzburg (Tourist-Info Sulzburg am Marktplatz, Tel. 07634/5600-40); Donnerstag 30. September, 20 Uhr, Evangelische Kirche in Alt-Weil, Weil am Rhein (Geschäftsstelle Weiler Zeitung, Tel. 07621/ 89200); Freitag 1. Oktober, 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Grenzach (Vorverkauf Buchhandlung Merkel, Tel. 07624/5855). Karten – für Kinder und Jugendliche stark ermäßigt – sind auch an der Abendkasse erhältlich. Mehr Informationenen unter www.markgraefler-musikherbst.de