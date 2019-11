Anzeige Martinimarkt in Lörrach-Haagen

„Wir haben wieder einen schönen Mix an Vorweihnachtlichem und Gebasteltem zusammengestellt“, zeigt sich Vera Holdermann-Müller stolz und voller Vorfreude auf die beliebte Veranstaltung. Gemeinsam mit Susanne Le Claire hat sie in Privatinitiative den Martinimarkt organisiert. Mit insgesamt 32 Ausstellern und ihren Ständen und Tischen ist die Halle voll belegt. „Und mit Dekorationen wird für ein schönes Ambiente gesorgt sein“, verspricht Holdermann-Müller.

Und in diesem Jahr ist die Veranstaltung besonders attraktiv. Schmuck in zahlreichen Varianten steht am morgigen Samstag ebenso im Blickpunkt wie Genähtes, Gebasteltes, Gestricktes und vieles mehr. Es gibt selbst gearbeitete schöne Dinge in Holz, Filz, Leder und weiteren Materialien. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Die Palette der Angebote der Aussteller ist so vielfältig wie liebevoll ausgesucht. Wer also schon einmal für den Gabenkorb und bei Geschenken zu Weihnachten vorsorgen will, der liegt hier genau richtig.