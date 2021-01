Anzeige Maulburg stellt sich vor

Dennoch ist die Gemeinde gut aufgestellt. So findet sich im Gewerbegebiet auch ein Discounter, und im Dorfkern sind einige kleinere Fachgeschäfte aus dem Segment kurz- und mittelfristiger Bedarf anzutreffen. Mit seiner stattlichen Zahl an Handwerks-, Gewerbe- und Dienstleistungs- sowie Gastronomiebetrieben weist Maulburg eine leistungsfähige Infrastruktur auf. Das gewährleistet nicht nur Lebens- und Wohnqualität für die hier lebenden Menschen, sondern lockt auch Kunden von auswärts ins Dorf. Arzt, Apotheke, Schulen und Kindergärten, ein Hallenbad, Sportanlagen und eine Mehrzweckhalle, ein Kunstrasenplatz nebst angrenzenden Fitness-Parcours und deutlich über 30 Vereine in Maulburg tragen zur Lebensqualität bei. Dass dem so ist, dazu leistet auch die Gemeindeverwaltung einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. In diesem Zusammenhang zu nennen ist aktuell etwa der Schulcampus, aber auch die Einrichtung eines Waldkindergartens, die Umgestaltung des Rathausplatzes sowie das geplante Seniorenprojekt auf einer Brache in der Köchlinstraße. Von einer „Entwicklung mit Augenmaß“ sprach schon vor Jahrzehnten der damalige Bürgermeister Gerd Arzet. Dessen Amtsnachfolger, der in dritten Amtsperiode an der Rathausspitze stehende Jürgen Multner, setzt dieses Konzept fort.