Anzeige Metzgereien & Fleischer aus der Region

Gerade in heutiger Zeit spielen die aktuellen Ernährungstrends und Entwicklungen dem traditionellen Handwerk in die Hände. Wer heute zeigt, dass er auf ein sauberes und ehrliches Handwerk, auf Qualität und Transparenz setzt, hat schon gewonnen. Das spricht auf der einen Seite Kunden an, aber genauso Menschen, die sich damit identifizieren und sich eine berufliche Tätigkeit in dieser Branche vorstellen können.

Vom herzhaften Schwarzwälder Schinken, der wirklich noch aus dem Schwarzwald stammt, über die pikante Paprika-Lyoner bis hin zu saftigen Schweine- oder Rinderlenden - es ist einfach köstlich, was unsere Metzger und Fleischer in ihren Geschäften alles bieten. Fachpersonal berät obendrein über die schmackhafte Zubereitung am heimischen Herd.