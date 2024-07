Anzeige: Mike Kiefer 20 Jahre im Löwen

Beachparty am Freitag

Viel Publikum ist auch ab Freitagabend erwünscht. Den Auftakt bildet ab 20 Uhr eine Beachparty. Entspannte Strandatmosphäre wird im Löwen-Hof zu erleben sein. Den musikalischen Part übernimmt Vulcano Giuseppe, auch bekannt als Giuseppe il Vulcano. Nicht zum ersten Mal wird der alleinunterhaltende Tastenmann und Stimmungsmacher für die passenden Klänge sorgen. Bekanntlich lädt Hausherr Mike Kiefer gern Musikanten aus dem Stadtgebiet und dem Umland ein. Bei einem hoffentlich lauen Lüftchen können die Gäste schöne Stunden am Löwenstrand verbringen. Versprochen ist, dass sich die Gartenwirtschaft von ihrer schönsten Seite zeigt. Weiter geht’s am Samstag mit einem rauschenden Sommernachtsfest. Um 19 Uhr öffnet das Gasthaus. Eingeladen sind wiederum alle Freunde des „Löwen“, und solche, die es werden möchten. Aufgetischt werden die feinen Speisen der allseits anerkannten Kiefer-Küche, passend zum Anlass und zur Saison versteht sich. Allein beim Studium der Karte läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Gut gestärkt, darf später ordentlich das Tanzbein geschwungen werden zur Musik der Band „Splash“, die – ebenfalls seit 20 Jahren – den Ruf hat, eine gute Party zu machen. Mit beliebten Popsongs, angesagten Schlagern und namhaften Rocknummern geht es in eine schwungvolle lange Juli-Nacht.

Brunch-Buffet am Sonntag

Die zweite Halbzeit des Festwochenendes beginnt am Sonntag um zehn Uhr mit einem weiteren Knaller: Ein echter Wachmacher nach Art des Hauses. Kiefer kündigt nicht nur einen einfachen Brunch an, sondern ein stattliches Brunch-Buffet. Der Küchenchef verspricht eine Auswahl, wie sie sein Gasthaus zu kredenzen vermag, und das alles am „Zeller Beach“. Der Preis pro Person beträgt 25 Euro. Die Stadtmusik sorgt für die klangliche Umrahmung des Frühschoppens.