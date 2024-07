Anzeige: Mike Kiefer 20 Jahre im Löwen

Eine Chance zu sehen, ist eine Sache. Eine andere ist, zuzugreifen und erfolgreich zu sein. Mike Kiefer verstand es in den letzten 20 Jahren, sich einen Namen zu machen: Der Ausbildung als Koch folgten Praxisjahre, denen sich der Meisterbrief anschloss. Im Jahr 2004 nutzte er die Möglichkeit, den „Löwen“ zu übernehmen. Fünf Jahre lang hatte er Erfahrung als Küchenmeister gesammelt. Mit diesem Grundstock kaufte er das Gasthaus, das 54 Jahre von der Familie Bauer geführt wurde. Eine Ära ging zu Ende. Kein kleines Erbe für Kiefer.

Die vorherigen Stationen

Doch bereits die dreijährige Ausbildung hatte der gebürtige Schopfheimer im Zeller „Löwen“ absolviert. Die Abschlussnote 1,2 dürfte Zeugnis seiner frühen Kochkünste sein. Da war jemand mit Leidenschaft dabei. Und wer später einmal in seinem Restaurant gegessen hat, wird es nicht so schnell vergessen. Zum Beispiel dreierlei Filet vom Fisch mit dreierlei Soßen, die auf schmal geschnittener Tagliatelle thronten. Ein Gedicht. Die ganze Passion lag auf dem Teller. Mit seiner Traumnote zog der Jungkoch Kiefer in die ehrwürdige Inzlinger Traumlocation „Waidhof“ weiter, wo 2022 für immer das Feuer im Herd erlosch. Mit neuen Kniffen in Sachen Gourmet ging's seinerzeit nach eineinhalb Waidhof-Jahren in den Steinener „Ochsen“. Auch hier galt es für ihn, eineinhalb Jahre den erfahrenen Kollegen auf’s Messer zu schauen. Dann kam die Zeit, als Kiefer tagtäglich nach Bad Bellingen fuhr, um sich in der feinen Küche im „Schwanen“ weitere Kenntnisse zu holen. Vier Jahre war er Souschef in dem gehobenen Haus der Bädergemeinde. Zehn Jahre nach seinem allerersten Schritt in die Zeller Löwen-Küche kam er zurück.