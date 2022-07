Anzeige Mit dem Auto in den Urlaub

lps/DGD. Wer mit der ganzen Familie in den Urlaub fahren will, steht nicht selten vor einer logistischen Herausforderung. Lange Fahrten sind ohnehin schon anstrengend für alle Beteiligten, sodass auf ausreichend Komfort geachtet werden muss. Wenn dann auch noch viel Gepäck transportiert werden muss, kommt selbst jeder noch so geräumige Kombi an seine Grenzen. Daher sollte man im Vorfeld gut überlegen, welches Gepäck unbedingt mitgenommen werden muss. Besonders sperrige Gepäckstücke wie beispielsweise Sportgeräte nehmen dann wichtigen Platz weg. Mit einer Dachgepäckbox kann Abhilfe geschaffen werden. Dachboxen werden auf Dachträgern befestigt und sorgen dadurch einfach und unkompliziert für zusätzlichen Stauraum. So können Koffer, Schuhe und je nach Modell sogar Kinderwagen transportiert werden, ohne dass es im Fahrzeug zu eng wird. Üblicherweise können dadurch bis zu 75 Kilogramm an zusätzlichem Gewicht transportiert werden. Wer das Fahrzeug am Zielort abstellen und Gegenstände wie Kinderwagen ab und an in der Dachgepäckbox aufbewahren möchte, sollte darauf achten, ein abschließbares Modell zu verwenden. So kann man sich gegen Diebstahl schützen und den Urlaub entspannt genießen. Außerdem gibt es nützliches Zubehör, mit dem man sich das Leben erleichtern kann. Spanngurte für die Ladungssicherung können nützlich sein, damit alles seinen festen Platz hat. Außerdem gibt es praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Wandhaken, an denen die Dachbox beispielsweise im Keller bis zum nächsten Urlaub befestigt werden kann.