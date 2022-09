Anzeige Modern bauen - schöner wohnen

lps/Rg. Nachhaltiges Bauen beginnt bereits bei der Planung und der Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Um nachhaltig zu bauen, sollten idealerweise nachwachsende Baustoffe aus der Region verwendet werden. Das hat den Vorteil, dass durch kurze Transportwege wesentlich geringere Belastungen für die Umwelt entstehen. Sie zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie mit wenig Energieaufwand hergestellt werden können. Zu den nachhaltigen Baustoffen zählen beispielsweise Holz, Lehm, Hanf oder Holzfasern, die als Dämmstoffe verwendet werden können und zu den nachwachsenden Rohstoffen gehören. Sie sind langlebig sowie schadstoffarm und somit gut für die Ökologie. Da sie zudem recycelbar sind, lassen sie sich wieder in den Wertstoffkreislauf zurückführen. Beim nachhaltigen Bauen geht es unter anderem darum, so wenig wie möglich Ressourcen zu verbrauchen sowie den Energieverbrauch zu minimieren. Deshalb sollte auch bei der Energiegewinnung auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. So kann zum Beispiel bereits bei der Planung berücksichtigt werden, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren, die das Sonnenlicht in Strom umwandelt und somit sinnvoll genutzt werden kann. Bei Anschluss an einen Stromspeicher ist selbst in Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint, die Stromversorgung gewährleistet. Auch beim Wasserverbrauch lässt sich einiges für die Umwelt tun. So kann beispielsweise der Spülkasten für die Toilettenspülung mit einer Wasserbremse ausgestattet werden, so dass nur eine geringe Wassermenge verbraucht wird. Für Fußböden eignen sich Naturmaterialien wie Kork, Holz oder Stein, die aus heimischer Produktion stammen. Um lange Transportwege zu vermeiden, sollte auf Tropenhölzer verzichtet werden.

