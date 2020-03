Anzeige Modern bauen – schöner wohnen

Eine Holzfeuerstätte sollte vom Ofen- und Luftheizungsbauer geplant und realisiert werden. Er entwirft die Anlagen nach den Vorstellungen des Kunden, baut sie vor Ort ein und nimmt sie in Betrieb. Der Nutzer erhält zudem wichtige Tipps zum richtigen Anheizen und sauberen Verbrennen.

Adressen von Fachbetrieben und weitere Infos gibt es beispielsweise unter www.wasserwaermeluft.de. „Damit die Anlage in einem technisch einwandfreien Zustand bleibt, ist sie zudem regelmäßig zu warten und zu pflegen“, rät Tim Froitzheim. Darüber hinaus müsse man auf den richtigen Brennstoff achten. Dabei handele es sich etwa um fertig getrocknetes Kaminholz, Holz- und Braunkohlebriketts sowie Holzpellets. „Dann ist das Feuer optimal und emissionsarm“, versichert der Fachmann. Erhältlich sind die Brennstoffe im Fachhandel, der auch hinsichtlich der Qualitäten berate.

Voraussetzungen für den

Einbau einer Holzfeuerstätte

Für den Einbau ist ein Schornstein notwendig. Gibt es bereits einen am Haus, ist darauf zu achten, dass er ausreichend groß ist. „Passt der alte nicht zur neuen Feuerstätte, gibt es auch die Möglichkeit, ihn anzupassen, etwa indem ein Stahlrohr in einen alten gemauerten Schornstein eingezogen wird“, erklärt Tim Froitzheim. Wichtig sei, dass der Ofen zum Querschnitt des Schornsteins passe und die Höhe stimme. Wie hoch er sein muss, werde auch vom jeweiligen Umfeld bestimmt. „Um die Nachbarn vor Rauch zu schützen, muss die Abgasmündung mindestens 15 Meter von deren Fenstern oder deren Dachaufbau entfernt sein“, so Froitzheim. Sei dies nicht der Fall, müsse der Schornstein das Fenster oder den Dachaufbau mindestens um einen Meter überragen.

Die richtige Mischung macht‘s

Bei der Inneneinrichtung verschiedene Farbtöne geschickt kombinieren

(djd). Kaum etwas verändert die Wirkung des Zuhauses schneller und einfacher als ein frischer Anstrich. Mit neuen Farben wirkt die Wohnung fast so, als wäre man gerade erst umgezogen.

Kreative Selbermacher beweisen dabei Mut zum Kombinieren. Schließlich transportiert jedes Farbklima auch eine ganz eigene Stimmung, von belebenden Farben im Bad bis zu beruhigenden und entspannenden Tönen für den Wohnbereich oder das Schlafzimmer.

Jede Wand wird zum Unikat

Der weiße Einheitslook an allen Wänden des Zuhauses wird heute abgelöst durch einen individuellen Wohnstil und einen vielfältigen Farbmix. Beliebt sind etwa kräftige Kontraste zwischen hellen und dunklen Tönen, beispielsweise mit drei Wänden in einer Sichtbeton-Optik und einer Wand in einem dunklen Blau, wie der Trendfarbe Blueberry. Gegensätze ziehen sich an und verleihen in diesem Fall dem Raum mehr Charakter sowie mehr Tiefe. Selbst das Kombinieren von vier oder fünf verschiedenen Wandfarben in einem Zimmer ist heute erlaubt. Wichtig ist es dabei, sich in einem zueinander passenden Farbklima zu bewegen. Verschiedene Abstufungen und Farbintensitäten harmonieren gut miteinander und machen aus jeder Wand ein Unikat. Grundsätzlich ist dabei die jeweilige Farbwirkung zu beachten: Für wache Räume benötigt man andere Grundtöne als in Zimmern, in denen die Bewohner schlafen oder entspannen möchten. Während etwa Brauntöne als beruhigend gelten, steht Rot für Kraft, Energie und Wärme. Diese Wirkung lässt sich wiederum in Kombination mit einer zweiten Wand in Puderrosa elegant abrunden.

Farbgruppen kreativ

kombinieren

Wie viele individuellen Farbkombinationen möglich sind, zeigen beispielsweise die Schöner Wohnen Designfarben. Mit sechs Farbfamilien und insgesamt 30 Grau-, Braun-, Gelb-, Rot-, Blau- und Grüntönen wird das Kombinieren einfach. Aber auch in der aktuellen Kollektion der Schöner Wohnen Trendfarben finden sich Inspirationen für das Zuhause, erhältlich sind sie im örtlichen Fachhandel und in Baumärkten. Die Dispersionsfarben sind einfach zu verarbeiten und unterstützen ein gesundes Raumklima, da sie weder Lösemittel noch Konservierungsstoffe enthalten. Nicht vergessen sollte man dabei die Gestaltung der Raumdecke. So öffnet ein Hell-Dunkel-Kontrast den Raum und lässt ihn optisch höher wirken. Dunkle Decken hingegen bewirken das Gegenteil.