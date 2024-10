Anzeige Möbelmarkt Dogern feiert Jubiläum

45 Jahre nach den Anfängen in Waldshut-Tiengen kehrten die Familien Albiez und Kummle mit einem Möbelmarkt-Ableger zurück in die Kreisstadt. 2013 folgte die Eröffnung von „Natura“ mit 8000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr als das Doppelte des einstigen Ur-Hauses an der Brückenstraße.

Gute Konditionen

Innovativen Wohnideen und bester Service gehörten zu den Prinzipien des Unternehmens. „Wir haben Sonderkonditionen mit der Industrie verhandelt, weshalb wir zu unseren ohnehin schon guten Konditionen nochmals zehn Prozent extra auf alle Möbel und Küchen anbieten können. In der Boutique sogar 25 Prozent auf alles, was in die Tasche passt. Zusätzlich gibt es jede Menge Anlässe für Kinder, Gewinnspiele und mehr. Der Möbelkauf lohnt sich wie nie“, verspricht Fabian Kummle den Kunden.