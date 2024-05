Anzeige: Motocross in Schopfheim am 4./5. Mai

An der Dossenbacher Landstraße steigt am 4. und 5. Mai das große Motocross-Wochenende. Auf der Agenda: Der 57. internationale ADAC Motocross (Samstag/Sonntag) und der 35. ADAC Clubsport-Motocross (Samstag). Hinzu kommen die Deutsche Meisterschaft Seitenwagen und Quad sowie die Baden-Württembergische ADAC / DMV-Meisterschaft „Solo Open“. Ebenso finden Läufe für die ADAC/DMV Jugendmeisterschaft, zum BW-Senioren-Cup, zur Baden-Württembergischen Amateur-Sport-Open und neu zum ADAC-Sidecar-Clubsport-Cup statt. Über 200 große und kleine Motocrosser werden über die schnelle Piste an der „Dossenbacher Landstraße“jagen. Ein Hauptaugenmerk der diesjährigen Veranstaltung liegt neben den schon traditionellen Läufen um die Europa-offene Deutsche Meisterschaft der Seitenwagen, auch auf den Läufen zur international besetzten Deutschen Meisterschaft in der spektakulären Quad-Klasse.