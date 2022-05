Anzeige Motocross in Schopfheim

In Erinnerung an alte Zeiten dürfen auch die Classic-Veteranen-Gespanne an der Dossenbacher Landstraße nicht fehlen. Hier sind mit Marc Tellermann und Beifahrer Brian Meyer aus Rheinfelden sowie Julius und Veronika Reimann aus Neuenburg-Grißheim, den Eltern der Reimann- Brüder, zwei Gespannteams vom MSC Schopfheim am Start. In dieser Klasse ist unterschiedliches Maschinenmaterial am Start, so Thomas Grässlin. Und in dieser Klasse sind auch, in getrennter Wertung fahrend, einige Nachwuchspiloten mit moderneren Leichtbau-Maschinen unterwegs. Sie fahren Rennen um den TZGC-Nachwuchscup.