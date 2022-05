Anzeige Motocross in Schopfheim

In Erinnerung an alte Zeiten dürfen auch die Classic-Veteranen-Gespanne an der Dossenbacher Landstraße nicht fehlen. Hier sind mit Marc Tellermann und Beifahrer Brian Meyer aus Rheinfelden sowie Julius und Veronika Reimann aus Neuenburg-Grißheim, den Eltern der Reimann- Brüder, zwei Gespannteams vom MSC Schopfheim am Start. In dieser Klasse ist unterschiedliches Maschinenmaterial am Start, so Thomas Grässlin. Und in dieser Klasse sind auch, in getrennter Wertung fahrend, einige Nachwuchspiloten mit moderneren Leichtbau-Maschinen unterwegs. Sie fahren Rennen um den TZGC-Nachwuchscup.

Neben den Dreiradpiloten geht es in Schopfheim bei den Solofahrern in der Open-Klasse um Punkte zur baden-württembergischen ADAC/DMV-Open-Motocross-Pokal-Meisterschaft. Hier sind Fahrer ab 16 Jahren auf Zwei- beziehungsweise Viertaktmotorrädern von 125 Kubikzentimeter bis 650 Kubikzentimeter startberechtigt.

In dieser mit rund 40 Teilnehmern sowohl qualitativ wie auch quantitativ stark besetzten Klasse starten ebenfalls Lokalmatadoren des MSC Schopfheim und aus der Region.

Zu nennen sind Nico Hug aus Steinen, Dennis Bahr aus Zell im Wiesental, Silas Muchenberger aus Inzlingen, Moritz Fehrenbacher aus Kandern-Feuerbach, Marco Sutter aus Bad Säckingen-Harpolingen, Markus Merz aus Schönau sowie Martin Hauser aus Ettenheim – allesamt erfolgreiche Nachwuchspiloten vom MSC Schopfheim. Mit Julian und Dennis Leiner aus Müllheim, Nico Turturro aus Schopfheim sowie Maik Teckenburg aus Murg werden weitere Piloten aus der Regio auf die Strecke gehen am Sonntag.

Der 55. Internationale ADAC-Motocross beginnt am Sonntag um 8.45 Uhr mit den ersten Trainingsläufen. Nach der Mittagspause, etwa gegen 13 Uhr, wird Bürgermeister und Schirmherr Dirk Harscher die offizielle Eröffnung vornehmen. Anschließend startet der erste Rennlauf; Rennende ist für 17 Uhr geplant, Siegerehrung im Anschluss beim Clubheim.

Der MSC Schopfheim bewirtet beim Motocross mit einem umfangreichen Angebot an Speis und Trank.