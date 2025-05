Anzeige: Motocross in Schopfheim

In der zweiten Soloklasse geht es um Punkte zum Baden-Württembergischen Motocross-Cup. Hier kämpfen in einer offenen Klasse von 125 bis 650 Kubik die Senioren ab 40 Jahren um Meisterschaftspunkte und Pokale. Diese Klasse erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Verantwortlichen des MSC Schopfheim um den Vorsitzenden und Organisationsleiter Karlheinz Renner sind erneut mit vollem Einsatz bemüht, eine gelungene Veranstaltung zu bieten.

Info: Motocross-Strecke, An der Dossenbacher Landstraße (K6349), Rennläufe am Sonntag, 1. Juni, ab 11.30 Uhr, Training am Sonntag ab 8 Uhr, Kinder bis 11 Jahre freier Eintritt