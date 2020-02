Anzeige Musikunterricht und Musikinstrumente

Ein Instrument zu erlernen und zu spielen, ist also eine schöne Sache. Früher war dies oft nur wohlhabenderen Familien möglich, ihre Kinder in den Musikunterricht zu schicken. Heute ist dies aber ganz anders. Inzwischen kann jeder, der will und den entsprechenden Ehrgeiz hat, ein Instrument erlernen.

Am besten eignet sich da der Unterricht in der Musikschule, von denen es einige im Landkreis gibt, sowie die zahlreichen Musikvereine. Es gilt dabei: Je früher man anfängt, umso leichter wird gelernt. Oftmals gibt es in den Schulen das Angebot der Bläserklasse, bei der die Schüler auf einfache Art und Weise mit Instrumenten und Musizieren in Berührung kommen.